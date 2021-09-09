Üye Girişi
Son dakika haber... Erişgin: "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız" - Son Dakika

Son dakika haber... Erişgin: "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız"

09.09.2021 10:27
Son dakika haber... Erişgin:

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğini yeni binasında ziyaret eden Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Başkanı Bayram Erişkin, "Her zaman şehit ailelerimizin gazilerimizin yanındayız. Gazilerimiz baş tacımızdır" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğini yeni binasında ziyaret eden Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Başkanı Bayram Erişkin, "Her zaman şehit ailelerimizin gazilerimizin yanındayız. Gazilerimiz baş tacımızdır" dedi.

KA-DEF Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve KA-DEF Danışma Kurulu Başkanı Ersin Erge, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz'ı yeni taşındıkları hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin, "Vatanımız İçin kan döken başta şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Her zaman şehit ailelerimizin gazilerimizin yanındayız. Gazilerimiz baş tacımızdır" diye konuştu.

Akabinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz Gaziler Derneği hakkında bilgiler verdi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yılmaz, "Kavak Dernekler Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Derneğimizi ziyaret etmeleri, şehit ve gazi burs verme çalışmaları ile önerilerimizi almaları bizleri memnun etmiştir. Bizler için her vatan söz konusu ise gerisi teferruattır" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı hediyeler takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Sanatçılar şehrin ışığıdır

Akabinde Başkan Erişgin, Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD)Başkanı Ömer Umutlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Ersin Erge, Emel Kayhan Ovalı, Kaan Uğur Yücekent İbrahim Coşar, Miraç Mörçöl, Hatice Koldere ve Nurten Yücekent'i makamında ağırladı.

Ziyarette KA-DEF Genel Başkam Bayram Erişgin, "Sanatçılar şehrin, ülkenin ışığıdır. Sanata ve sanatçıya federasyonumuza üye tüm dernekler; delegeler büyük önem ve değer veriyoruz. KA-DEF'in kültür-sanat faaliyetlerinde Samsunlu Sanatçılar Derneğini hem danışmanlık hususunda hem de faaliyetlerimizde daha çok görmek istiyoruz. Düzenlediğimiz kurslarda sanat ve zanaat çok özel yer tutuyor. Katılım ve katkılarınızı her zaman bekleriz" şeklinde konuştu.

Samsunlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ömer Umutlu ise Samsun'un sorunlarına değinerek, "Samsun büyük şehirdir. İlkadım şehridir. Bu şehir de uluslararası kültür-sanat faaliyetleri yapılmalıdır. Samsunumuzun tek uluslararası faaliyeti olan 'Halk Dansları Festivali' kaldırılmıştır. Bu bizleri üzmüştür. Dilerim gerek halk dansları, gerek film festivalleri, şiir dinletileri, gerekse tiyatro gösterimleri, piyano resitalleri velhasıl sanatın diğer kollarındaki tüm faaliyetler, korana dan sonra, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılır. Samsunlu Sanatçılar Derneği olarak bu hususlardaki çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Günün anısına SASAD Başkam Ömer Umutlu Samsunlu Sanatçılar Derneği'nin hazırladığı "Yolu Güneşin Doğduğu Yerden Geçen Şairler" adlı şiir antolojisi kitabını Bayram Erişkin'e takdim etti. Bayram Erişkin de Yaşar Doğu kitabını Ömer Umutlu'ya takdim etti. Ziyarette karşılıklı memnuniyet dile getirilerek, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SAMSUN

Son dakika haber... Erişgin: Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız
Son dakika haber... Erişgin: Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız
Son dakika haber... Erişgin: Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız

Türkiye, Samsun, Bayram, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Erişgin: 'Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı 12:47 Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor 12:35 Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde 12:00 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor 11:49 Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş 11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş

Son Dakika Haberleri
12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
12:52
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim         
12:14
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı         
11:46
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu         
11:28
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Erişgin: "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement