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Son dakika haber: Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı - Son Dakika

Son dakika haber: Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

06.01.2022 10:36

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Boğazı kesilmiş halde bulunan hemşirenin ölümünde şüpheli duruma rastlanılmadı Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli...

Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

Boğazı kesilmiş halde bulunan hemşirenin ölümünde şüpheli duruma rastlanılmadı

DENİZLİ - Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılamadı. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sini krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

Geriye çantasında bıraktığı not kaldı

Genç hemşire Batuhan Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Batuhan Yiğit'in çantasından "Ölümünden hiç kimse sorumlu değildir" yazıl not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, Batuhan Yiğit'in ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

Batuhan Yiğit'in falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan Yiğit'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı
Son dakika haber: Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı
Son dakika haber: Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

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Pamukkale, İntihar, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Erkek hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı - Son Dakika


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