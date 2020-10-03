Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan ordusuna karşı yürüttüğü operasyon devam ederken, bazı Ermeni askerleri beyaz bayrak sallayarak teslim oldu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan ordusuna karşı yürüttüğü operasyon devam ederken, bazı Ermeni askerleri beyaz bayrak sallayarak teslim oldu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan ordusu çeşitli yönlerde hareket ederek ve yeni üsler kurarak Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgeleri temizleyerek ilerliyor. Ermeni askerlerinin beyaz bayrak sallayarak teslim olmasına ilişkin fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda bir grup Ermenistan askerinin ellerindeki beyaz bayrakla teslim olduğu ve Azerbaycan askerleri tarafından esir alındığı görülüyor.

Öte yandan 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalarda Ermenistan'a ait silahlar ve askeri teçhizatlar da ele geçirildi.

-İHA-

Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, İşgal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermeni askerlerinin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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