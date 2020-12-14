Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

14.12.2020 11:37
Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü, System.String[]

Son dakika haber... Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Şahbulak köyünde sivil ve askerlerden oluşan bir grubun mayına bastığı belirtildi.

Mayının patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu beş Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirmişti.

Ermenistan, Başsavcı, Sivil, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu
Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı         
11:26
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı         
10:42
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor         
10:29
Tilkinin ağzından otomobilinin anahtarını 'sucukla' kurtardı! Eğlenceli anlar kamerada Tilkinin ağzından otomobilinin anahtarını 'sucukla' kurtardı! Eğlenceli anlar kamerada         
10:13
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor 12 bin yıllık Dipsiz Gölü tarumar eden defineciler şimdi de kentin tarihi alanlarına zarar veriyor         
08:44
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi         
08:22
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası         
07:56
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei