Ermeni muhalifler Paşinyan'ın, Moskova'ya gidişini engellemeye çalıştı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'da, 9 Kasım tarihinde ateşkes ilan edilmesinin ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ilk kez bir araya geliyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da; Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gerçekleştireceği üçlü görüşmeler öncesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sabah saatlerinde Erivan'daki, Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.

PROTESTO ETTİLER

Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasına imza atan Paşinyan'ı, Dağlık Karabağ topraklarını Azerbaycan'a teslim etmekle suçlayan muhalefet üyeleri de yine protesto gösterisi gerçekleştirdi.

HAVALİMANINA ULAŞIMINI KESMEK İSTEDİLER

Protestocular önce havaalanına giden yolları kapatarak Paşinyan'ın gidişini engellemeye çalıştı. Protestocular ellerine aldıkları megafonlarla açıklamalar yaparak Paşinyan'ın, Moskova'ya yine Ermenistan aleyhinde anlaşmalara imza atmak için gideceğini, bu nedenle Paşinyan'ın havalimanına ulaşımını kestiklerini söyledi.

PROTESTOLARIN ARDINDAN MOSKOVA'YA HAREKET ETTİ

Polislerle protestocular arasında bir süre devam eden pazarlıklar neticesinde havalimanı yolu tekrar trafiğe açıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise protestoların ardından Erivan'dan, Moskova'ya hareket etti.