Son dakika haber: Ermeni ordusu Terter'de sivil yerleşim bölgesine ateş açıyor - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Eylül'den bu sabaha kadar yaklaşık 2 bin 300 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, Ermenistan'a ait bir S-300 uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter şehrinde sivil yerleşim bölgesini topçu ateşleriyle vurduğu belirtildi. Açıklamada saldırıların yerel saatle 8.00'den itibaren başladığı vurgulandı. İlk bilgilere göre, sivil yerleşim birimleri hasar gördü ve bazı siviller yaralandı.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırılar da devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 Eylül'den bu sabaha kadar yaklaşık 2 bin 300 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla topçu bataryası, roketatar, havan, 25'e yakın hava savunma sistemi yok edildi. Şu ana kadar 6 komuta kontrol ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, 50'ye yakın tanksavar, 55 askeri araç imha edildi. Dünkü çatışmalarda Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi. Ayrıca, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz çevresinde bu sabah toplanan Ermeni birimlerinin saldırıya geçtiği bildirildi. Bakanlık, tüm cephe boyunca askeri operasyonların devam ettiğini açıkladı. - BAKÜ