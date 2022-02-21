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Son dakika haber | Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Son dakika haber | Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

21.02.2022 12:18
Son dakika haber | Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberleri: Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend illerindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend illerindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından 20 Şubat yerel saatle 20.50'de Hocalı ilinin Şuşakend ve 21 Şubat 01.15'de ise Hocavend ilinin Tağaverd köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilerin sebepsizce ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. - BAKÜ

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Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ermeni silahlı gruplar, Hocalı ve Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika


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