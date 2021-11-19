Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda 6 askerinin öldüğünü açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 6 Ermenistan askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen askerlerin ismi Taron Sahakyan, Meruzhan Harutyunyan, Gurgen Sargsyan, Artur Martirosyan ve David Amiryan olarak açıklandı. Bir askerin ise kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

19 Kasım yerel saatle 10.00 itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun sakin olduğu aktarıldı. - ERİVAN