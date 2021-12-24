Üye Girişi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur" "Ermenistan-Türkiye sınırının ve... - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur" "Ermenistan-Türkiye sınırının ve...

24.12.2021 23:31

- Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur" "Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir" "Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız" Ermenistan...

- Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur"

"Ermenistan- Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir"

"Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız"

ERİVAN - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmelerinden sonuç alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paşinyan, yaklaşık 2 buçuk saat süren programda Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan- Rusya ilişkileri ile Ermenistan-Türkiye ilişkileri de dahil birçok konuda soruları cevapladı. Türkiye ile müzakerelere başlanması ve Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan'ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya cevap veren Paşinyan, "Transit güzergah oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Örneğin Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir" dedi.

"Beklentimiz ilişkilerin normalleşmesi"

Paşinyan, "Havayolu trafiğinin yeniden başlama konusunda da umarız ki karşılıklı seferler başlar. Beklentimiz ilişkilerin normalleşmesi ama anlamalıyız ki çok nüansları olan çok zor bir meseleyle uğraşıyoruz ve Ermenistan'da bu konuda çok duygusal bir tavır var. Bir önceki basın toplantısının son bölümünde Ermeni-Türk ilişkilerine ilişkin algılar hakkında söylenenlerin kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Sorunun özü anlaşılmaya çalışıldı. Gerçek dışı bir iyimserlikten bahsetmiyoruz. Çünkü bunun bir temeli yok. Ancak taraflar konuşmaya ve iyimserlik için zemin hazırlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız"

Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya cevap veren Paşinyan, "Umarım bir an önce başlar. 2, 3, 4, 5 görüşme olmayacak. Bu çok uzun bir süreç olacak. 4-5 görüşme sonrasında somut sonuçlara ulaşırsak çok daha iyi olacak. Bunu bekleyip görmek iyi olacak" dedi.

Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan, "Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani (sözde) Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı." dedi.

"Süreç başarılı olursa elbette olur"

Paşinyan, Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan'ın temsil edeceğini belirterek, "Sayın Rubinyan'ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan'ın bu görevi tek başına almayacağını tüm süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabi bu Sayın Rubinyan'ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, "Sayın Rubinyan'ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur Ermenistan-Türkiye sınırının ve...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur Ermenistan-Türkiye sınırının ve...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur Ermenistan-Türkiye sınırının ve...

YORUMLAR
500

Ermenistan, Türkiye, Ermeni, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur' 'Ermenistan-Türkiye sınırının ve... - Son Dakika


Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar Fatma Şahin, sorulan soruyu yanıtlarken duygu dolu anlar yaşadı: Bazen gönlümü çok kırıyorlar         
19:34
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!         
15:56
Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş         
15:16
Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihmali var Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihmali var         
13:13
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım         
12:11
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
23:15 Ferit Şahenk'in Fenerbahçe başkanlığı için adının fısıldanması bile yetti! Taraftarlar sevinçten deliye döndü
23:02 Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı: Onlar siyasi terörist
22:40 Cani adam, internetten tanıştığı kadını 15 yerinden bıçaklanarak katletti
22:29 Fenerbahçe'nin yengesi, taraftarlardan gelen yorumlara çok sinirlendi: Özellikle siz erkekler
22:05 Erdoğan, sadece TÜSİAD'a değil TOBB'a da kızgın: Garip garip açıklamalar yapıyor
22:04 Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek
21:45 Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu
21:33 Son dakika! Erdoğan'dan ortak yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar
21:10 Bu maaş tarihe geçecek! Mohamed Salah'ın imzalayacağı yeni sözleşmenin detayları ağızları açık bıraktı
21:09 Emekliye iki zam birden! İşte hükümet kulislerinde konuşulan formül
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 23:39:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur" "Ermenistan-Türkiye sınırının ve... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement