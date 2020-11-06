Son dakika haber | Ermenistan, Berd, Çemberek ve Vardenis'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
06.11.2020 07:49
Son dakika haber... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, işgal altındaki topraklarda gece boyunca Ermenistan güçleri çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin muhtelif yönlerindeki yerleşim yerlerine ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, işgal altındaki topraklarda gece boyunca Ermenistan güçleri çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin muhtelif yönlerindeki yerleşim yerlerine ateş açtı.
Çatışmalar, özellikle Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönünde değişen yoğunlukta devam etti. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sabah saatlerinde Berd, Çemberek ve Vardenis bölgelerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını açıkladı.
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