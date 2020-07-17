Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı

Son dakika politika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmalarını sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmalarını sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu dile getirdi.

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Ermenistan ile Azerbaycan sınırında 12 Temmuz tarihinden bu yana süren çatışmalarda tansiyonun giderek yükselmesinin ardından Ermenistan geri adım attı. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmaları sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu ifade etti. Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Avrasya Ekonomi Birliği Konseyi (EAEU) oturumunda konuşan Ermeni Başbakan, "Çatışmaya askeri bir çözüm yok, barışçıl müzakerelere alternatif yok. Bu bölgemizde yer alan tüm halkların çıkarlarına cevap veren bir gerçek" dedi.


Putin arabuluculuk teklif etti


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri gerçekleştirdikleri toplantıda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır çatışmalarını ele aldı. Toplantının ardından video konferans yolu ile açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti. Sürekli yükselen tansiyon ile ilgili endişeler dile getirildi" ifadelerini kullandı. Tarafların ateşkesinin zorunlu ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Peskov, "Arabuluculuk faaliyetleri için her türlü desteğin verilmesi kararı alındı" dedi.


Azerbaycan'da 7 bin kişi cepheye gitmeye hazır


Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapışan açıklamada Ermenistan sınırındaki çatışmalarda yer almak isteyen 7 bin gençten cepheye gitmek için başvuru aldıklarını duyurdu. Albay Vagif Dargahli, yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın binlerce oğlu ve kızı safları sıklaştırmak, ordumuzu desteklemek ve muharebelere katılmak için Savunma Bakanlığına başvurdu. 13-17 Temmuz tarihleri arasında Savunma Bakanlığı bu konuda 7 bin talep aldı" dedi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Temmuz'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Askerlik yapmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerini Devlet Seferberlik Hizmetlerine sunabilecekler" açıklamasını yapmıştı.


Öte yandan 12 Temmuz tarihinden bu yana çıkan çatışmalarda Azerbaycan, 13 asker ve 1 sivilin şehit olduğunu açıklamış, Ermenistan'ın ise 100'den fazla can kaybı olduğunu öne sürmüştü. - ERİVAN

Azerbaycan, Belarus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Ermenistan'dan Azerbaycan'a diyalog çağrısı - Son Dakika

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