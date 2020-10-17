Son dakika haber | Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi

17.10.2020 04:03
Son dakika haber | Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 12 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistan, Başsavcı, Füze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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