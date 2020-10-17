Son dakika haber... Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi - Arama kurtarma çalışmaları - Son Dakika

Son dakika haber... Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12'ye yükseldi - Arama kurtarma çalışmaları
17.10.2020 09:29
Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 12 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.
Son Dakika Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor "Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı "Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı