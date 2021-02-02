Son dakika haber... Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti

Açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki birliklerinin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ifade edildi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

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