Son dakika haber... Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti
02.02.2021 09:43
Son dakika haber... Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki birliklerinin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ifade edildi.
Açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi.
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