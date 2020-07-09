Son dakika haber... Erol Bulut: "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı" - Son Dakika

Son dakika haber... Erol Bulut: "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı"

Gelen son dakika haberlerine göre - Erol Bulut: "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı" Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı.

- Erol Bulut: "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı"

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ANTALYA - Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor maç ama galibiyetin güzel olduğunu aktardı. 4 gollü galibiyet aldıklarını belirten Bulut, "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Biz sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu" dedi.

"Yabancı futbolcu serbest olması gerektiğini düşünüyorum"

Bir gazetecinin Süper Lig'de gelecek yıl uygulanacak olan 14 yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Bulut, şunları söyledi:

"Her zaman söylediğimin arkasında olacağım. Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Alt yapının sorunu ülkemizin genel sorunu yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak alt yapıdan da futbolcu çıkar. Ama bunun yabancı sayıyla alakası yok."

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Erol Bulut: 'Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı' - Son Dakika Spor
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