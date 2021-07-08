Hatay'ın Erzin ilçesinde polis tarafından otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 bin 445 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Hürriyet Mahallesi'nde içinde F.Ç. ve H.K.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 90,6 gram uç diye tabir edilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 2 bin 445 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlemler için emniyete götürüldü. - HATAY