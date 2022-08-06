Kaza, saat 22.00 sıralarında Erzincan kent merkezi Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi ile Zekipaşa Caddesi kesişimi noktası meydana geldi. Abdullah Aydın yönetimindeki 24 DN 080 plakalı otomobil, Melikşah Osman Usullu'nun kullandığı 24 T 0107 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 24 AAB 349 plakalı araçta da hasar meydana geldi. Kazada sürücülerden Abdullah Aydın otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdullah Aydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Abdullah Aydın, Erzincan, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! ERZİNCAN'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

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