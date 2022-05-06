Son dakika haber! Erzincan'da 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Erzincan'da 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı

06.05.2022 19:21
Son dakika haber! Erzincan'da 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs sürücüsü tutuklandı, muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs sürücüsü tutuklandı, muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'dan Erzincan istikametine gelen otobüste kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine araç Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde otobüs içerisinde 4 kimliksiz kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü ile muavini gözaltına alındı. 4 kaçak göçmen hakkında idari işlemler başlatıldı.

Bugün Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıslardan aracın muavini adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

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Erzincan, Tragger, Erzurum, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Erzincan'da 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika


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