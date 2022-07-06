İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan S.K, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı - Son Dakika

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