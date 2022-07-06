Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

06.07.2022 15:39
Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İlçede Büyükyayla köyüne bağlı yaylada ailesi ile hayvancılık yapan S.K, çadırda istirahat ederken duyduğu ses üzerine dışarı çıktı.

Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan S.K'nin sesini duyan yakınları bölgeye koştu. S.K'yi pençe darbeleriyle ağır yaralayan ayı, gelenleri görünce bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı - Son Dakika

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