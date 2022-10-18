Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Erzincan 'da bir davanın duruşması sonrası çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Erzincan'da duruşması sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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