Son dakika haber: Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik açıklamasına göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Barış Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, uyuşturucu maddenin etkisi altında oldukları değerlendirilen M.Ç. (40), O.A. (29) ve S.B. (30) hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, içindekilerin uyuşturucu sattığı öne sürülen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 41 sentetik hap ile 7,33 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan S.K. (36), B.K. (21), C.B. (29) ve M.A. (37) gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Tırın çekicisinde narkotik köpek "Fırtına" ile yapılan aramada 1 kilo 951,32 gram metamfetamin bulundu.

Araçta bulunan A.T. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç, O.A. ve S.B. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.T. ise tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.