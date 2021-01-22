Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika

Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı

22.01.2021 10:58

Son dakika haberler... Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı

ERZİNCAN - Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Erzincan Gençlik Merkezi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya gençler yoğun bir şekilde destek oldu. Kampanya kapsamında İdlib'de ki çocuklar için oyuncak bez bebek yapan gönüllü gençler yardım malzemelerini yardım kuruluşları aracılığı ile Suriye'nin İdlib şehrine gönderecek. Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri ile Gençlik Merkezi çalışanları tarafından savaşta mağdur olan çocuklar için el emeği göz nuru bez bebekler ve oyun malzemeleri üretiliyor.

Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri gençleri kendi harçlıkları ile aldıkları malzemeleri ile ördükleri bez bebekleri Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara gönderecek. İdlib'de yaşanan savaşın en çok çocukları etkilediğini belirten gönüllü gençlerden Hacer Türkeri, "İdlib'de çocukların eğlenmesi oyun oynaması gerekirken bombalarla ve silah sesleriyle yaşıyorlar. Bizde kendi el emeğimiz ile onlar için çeşitli oyuncaklar yaparak minik kardeşlerimize ulaştırıp onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gönüllüsü Hüsnanur Yamak, "İdlib'de ki savaşta minik kardeşlerimiz çok etkilendi. Onların yüzünde minik bir tebessüm oluşturabilmek için el emeğimizle bez bebekler yaparak onların yanında olmak istiyoruz." diye konuştu.

Erzincan Gençlik Merkezi Gönüllüsü Zeynep Ünlü ise, "Ben Erzincan Gençlik Merkezinde gönüllü olarak çalışmaktayım. Gençlik Merkezimizce savaşta mağdur olan kardeşlerimiz için bir kampanya başlattık. Savaşta en çok mağdur olan çocuklara bez bebekler yaparak onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı
Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı
Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı
Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı

Erzincan, oyunlar, Suriye, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Erzincan'da gençlerden İdlib'deki çocuklara oyuncak yardımı - Son Dakika


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