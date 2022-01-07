Erzincan'da seyir halinde iken balataları ısınıp lastiği alev alan tırda çıkan yangın, aracın durduğu anda yolda bekleyen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'tan Erzurum'a gitmekte olan Burhan Şahin yönetimindeki 34 ESE 200 plakalı membran yüklü tırın dorse bölümündeki balataları, Sivas Erzincan-kara yolundaki yokuştan inerken ısındı.

Tırın lastiklerin olduğu bölümden duman çıktığını fark eden Şahin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirip yardım istedi.

Bunun üzerine söz konu su yolun Otogar Kavşağı mevkisine yönlendirilen itfaiye ekipleri, burada tırı beklemeye başladı.

Dorse kısmındaki bir lastiği alev alan tırın fren yapması halinde yangının büyüme ihtimali bulunması sebebiyle durmayarak ilerleyen tır, Otogar Kavşağı'na ulaştı.

Trafiğin tehlikeye düşürülmemesi sebebiyle uygun bir alanda duran tırın lastiklerinin bulunduğu bölümde çıkan yangına, aracın durduğu anda burada hazır bekleyen itfaiye görevlilerince anında su sıkılarak müdahale edildi.

Kısa sürede yangını söndüren itfaiye görevlileri ardından balataların ve lastiklerin olduğu kısımda soğutma çalışması yaptı.

Aracın balataları ve bir lastiğinde hasara neden olan yangın, dorsedeki mebrana ulaşmadan söndürüldü.