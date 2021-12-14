Son dakika haber! ERZİNCAN'DA METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE BİR KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

Erzincan merkezde alkol koması nedeniyle 4 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Halil Başer (72), hayatını kaybederken, A.G. de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

A.G'nin görme yetisini kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hastanede kaldırılan Y.A ve K.B'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.