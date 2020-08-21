Son dakika haber... Erzincan'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberine göre Erzincan'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Gürbüz Yolcu idaresindeki 45 EV 504 plakalı otomobil, Erzincan Sivas kara yolunun 37. kilometresindeki Sakaltutan mevkisinde, önünde seyreden İlkin Çevik'in kullandığı 76 DK 440 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Neslihan Polat ve İsmet Yolcu araçta sıkıştı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan Polat ve Yolcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü, Hakan Polat, bebek Elif Ecrin Polat ile Hülya Yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü İlkin Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine, Sivas'ın Gemerek ilçesinden geldiğini, gece dinlenme parkta mola verdikten sonra yola çıktığını söyledi. Kazanın meydana geldiği yolun rampa olduğunu belirten Çelik, "Yavaş yavaş iniyordum, arkadan geldi çarptı. Zaten kendi şeridimde ilerliyordum. Şoför arkadaş uyumuş herhalde, fark edememiş. Daha sonra kaza yapan araçtakileri ilk müdahaleyi arkadaşlar ile biz yaptık." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:37

Kaynak: AA

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