Son dakika haber | Erzincan'da sanayi meyveciliğine yatırımlar sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber | Erzincan'da sanayi meyveciliğine yatırımlar sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Doğu Anadolu'nun sebze ve meyve deposu konumunda bulunan Erzincan'da tarım sektörüne yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Doğu Anadolu'nun sebze ve meyve deposu konumunda bulunan Erzincan'da tarım sektörüne yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde sanayi meyveciliğine yönelik vişne bahçesi tesisi yapmaya devam eden Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim, 2017 yılından bu yana kurduğu 250 dekar vişne bahçesi alanını 500 dekara çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı


Yeşilçay köyündeki tarımsal arazileri değerlendiren Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim, meyve suyu ve dondurma sektörünün ihtiyaç duyduğu vişneye yatırım yapmaya devam ediyor. Erzincan'da son yıllarda sanayiye yönelik meyve bahçesi tesisi büyük bir artış gösteriyor. Pazar sıkıntısı olmayan sektörde girişimciler sanayi meyveciliği yatırımlarını her geçen yıl artırırken Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de girişimcilere teknik destek sağlamaya devam ediyor.


Tarım sektörüne yönelik yatırımları ve yatırımcıları yalnız bırakmayan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik destek sağlarken, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, yatırımcıları sık sık ziyaret etmeye devam ediyor.


Yeşilçay köyünde kurulan 250 dekarlık alanın sorumlu mühendisliğini yürüten Ziraat Mühendisi Nimet Var, Yeşilçay köyünde Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim tarafından 2017 yılında kurulmaya başlayan vişne bahçelerinin her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Yeni parsellerde vişne bahçesi kurmak için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Nimet Var, önümüzdeki yıl toplam alanı 500 dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim'in bahçe kurulması için büyük emek harcadığını söyledi. Desteklerinden dolayı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ziraat Mühendisi Nimet Var, önümüzdeki yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ekinezya yetiştiriciliğine de başlayacaklarını söyledi.


Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise Erzincan'ı bölgenin sebze ve meyve deposu haline getirmek amacıyla hem sektörün hem de ürün deseninin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Erzincan'ın iklim ve toprak şartları açısından sebzecilik ve meyvecilik sektörü için çok uygun olduğunu dile getiren İl Müdürü Şahin, ürün deseninin her geçen gün geliştiğini, yeni bahçe tesislerinin devam ettiğini, örtü altı yetiştiriciliğin önümüzdeki birkaç yıl için 1000 dekara ulaşacağını söyledi.


Sanayi meyveciliğine büyük önem verdiklerini söyleyen İl Müdürü Şahin, tarımsal sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünlere yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Üretim ve kaliteyi artırmak için çiftçi ve yatırımcılarla işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Şahin, Erzincan'da tarım için tüm ön şartların uygun olduğunu, pazar imkanlarının her geçen gün geliştiğini, ülkedeki büyük gıda firmalarının Erzincan'a yöneldiğini söyledi. Erzincan tarımına yapılan her yatırıma büyük önem verdiklerini söyleyen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, hiçbir dönemde tarım ve gıda sektörünün önemini yitirmeyeceğini dolayısıyla girişimcilerin tarıma yatırım yapmasının önemli olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

Yeşilçay, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Erzincan'da sanayi meyveciliğine yatırımlar sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:33:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Erzincan'da sanayi meyveciliğine yatırımlar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]