Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, istasyon altı tuğla fabrikası civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 24 AAU 748 plakalı otomobil su kanalının kenarına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN