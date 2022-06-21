Kazada 1'i çocuk sürücüyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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