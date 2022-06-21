Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan- Erzurum kara yolunda otomobilin bariyerler çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07. 30 sıralarından Erzincan - Erzurum kara yolu Denizdamı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.C., idaresindeki 06 FAY 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Kazada 1'i çocuk sürücüyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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