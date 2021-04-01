Son dakika haber... Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Refahiye ilçesinde şüphe üzerine C.Ç. (36) idaresindeki bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 1 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü C.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Erzincan- Erzurum kara yolu uygulama noktasında F.U. (41) ve Y.Y'nin (36) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 178 gram esrar ile 11 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.