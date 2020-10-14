Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üzerine kestiği ağaç devrilen ahşap ustası hayatını kaybetti.
Esence köyünde ahşap ustası Mehmet Okçu'nun üzerine kestiği ağaç devrildi.
Ağır yaralanan ve yakınları tarafından ağacın altından çıkarılan Okçu'nun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi.
Okçu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kemaliye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
- Kaynak: AA
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