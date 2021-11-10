Son dakika haber! Erzincan'da yaşlı adam, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu - Son Dakika

Erzincan'da polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis ve hakim olarak tanıtan dolandırıcılar, Y.A'yı (76) cep telefonundan arayarak adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını, evdeki ziynet eşyasını kuyumcuya bozdurup, verilen hesaba yatırmasını istedi.

Paranın yatırılması halinde soruşturmanın biteceğini söyleyen dolandırıcılara inanan Y.A, evinde bulundurduğu 16 yarım altın ile 8 çeyrek altını bozdurmak için kuyumcuya gitti.

Kuyumcular Çarşısı önünde endişeli olduğu için durumundan şüphelendikleri Y.A'yı yakın takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri altınları bozdurmak için kuyumcuya girerken yaşlı adamı karşıladı.

Polis ekipleri, konuştukları yaşlı adamın durumunu dinledikten sonra kendisine telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu, itibar etmemesini istedi.

Böylece altınlarını bozdurmayan Y.A. polislerce götürüldüğü emniyette ifade verdi.

Yaşlı adam daha sonra polislerce araçla evine getirildi.