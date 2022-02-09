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Son dakika haber... Erzincan'da yaşlı çift, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haber... Erzincan'da yaşlı çift, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

09.02.2022 18:15
Son dakika haber... Erzincan'da yaşlı çift, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Son dakika gündem haberi... Erzincan'da polis ekiplerinin dikkati sonucu karı koca dolandırılmaktan kurtarıldı.

Erzincan'da polis ekiplerinin dikkati sonucu karı koca dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, cep telefonundan aradıkları S.D'ye, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek, kendisine verilen hesaba para yatırmasını istedi.

Paranın yatırılması halinde soruşturmanın biteceğini söyleyen dolandırıcılara inanan S.D, eşini de arayarak savcılığa gitmesi yönünde uyardı.

Bu esnada dolandırıcılarla telefon görüşmesini sürdüren S.D, banka hesabında bulunan 130 bin lirayı dolandırıcıların verdiği hesaba havale etti.

Adliyeye giden eşinin verdiği bilgi üzerine eve giden polis ekipleri dolandırılmak istendiğini belirterek S.D'yi uyarmaya çalıştı. Ekiplerin ısrarına rağmen bir süre kapıyı açmayan S.D, uyarıları dikkate almadı.

Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu kapıyı açan S.D'nin halen elinde telefonla dolandırıcılarla görüştüğünü görmesi üzerine telefonu aldı.

S.D'nin banka hesabından 130 bin lirayı havale ettiğini öğrenen ekipler, paranın gönderildiği bankayla görüşerek hesaba bloke koydurdu.

Uzun çabaların ardından dolandırıldığını anlayan S.D, polislerce götürüldüğü emniyette ifade verdi.

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Erzincan, Terör, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erzincan'da yaşlı çift, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Erzincan'da yaşlı çift, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu - Son Dakika
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