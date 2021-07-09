Zifte yapışan yaralı köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da zifte batarak mahsur kalan yaralı köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İl Özel İdaresine ait asfalt üretim tesislerindeki zift tanklarının altında zifte batarak mahsur kalan köpeği fark eden özel güvenlik görevlileri, ayağı kırık olan hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı köpeği battığı yerden çıkardı.

Korkmaması için köpeğe şefkatle yaklaşarak su veren görevliler, daha sonra yaralı hayvanı tedavisi için Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.