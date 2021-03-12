Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor - Son Dakika

Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor

12.03.2021 10:23
Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor, System.String[]

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor.

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor.

Valilikten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

"Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bazı yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli yazıları kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, kent genelinde faaliyet gösteren tüm Kur'an kursu öğretim programlarının ilgi yazıda bildirilen kurallara uygun olarak yüz yüze eğitime başlamasına ve bu hususlarda gerekli tüm tedbirlerin İl Müftülüğünce alınmasına ve takibinin yapılmasına karar verildi. Gençler arası münazara, il yarışması, bilgi ile tüm kültür ve sanat yarışmalarının Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tüm kurallara uyulması şartıyla belirlenen takvim çerçevesinde yapılması, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş ve üzerindekiler ile 20 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi ve 65 yaş ve üzerindekilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanması uygulamasına devam edilmesi kararı alındı. Tekel büfelerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşuluyla faaliyet gösterebilmeleri kararlaştırıldı" - ERZİNCAN

Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor

Hıfzıssıhha Kurulu, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında Belhanda ile yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor! Onyekuru da topun ağzında         
13:18
Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi         
12:55
Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı         
12:06
15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis         
12:01
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek         
11:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'daki Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei