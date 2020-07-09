Son dakika haber: Erzincan ve Bayburt son 3 günde korona virüs vakalarının en az görüldüğü illerden oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Erzincan ve Bayburt son 3 günde korona virüs vakalarının en az görüldüğü illerden oldu

Son dakika haberleri: Erzincan ve Bayburt son 3 günde korona virüs vakalarının en az görüldüğü illerden oldu.

Erzincan ve Bayburt son 3 günde korona virüs vakalarının en az görüldüğü illerden oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte bin 41 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Korona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı ise 187 bin 511 oldu.


Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi. - ERZİNCAN

Koronavirüs, Erzincan, Türkiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Erzincan ve Bayburt son 3 günde korona virüs vakalarının en az görüldüğü illerden oldu - Son Dakika
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