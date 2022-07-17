Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi
ERZURUM - Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı Bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Törene, protokol mensupları askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi karşılama töreninin ardından kortej ile Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın'ın cenazesi yarın Oltu ilçesi Tuzla Köyü Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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