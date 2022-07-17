Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi - Son Dakika
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Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

17.07.2022 13:29

Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı Bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade...

Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

ERZURUM - Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı Bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törene, protokol mensupları askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi karşılama töreninin ardından kortej ile Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın'ın cenazesi yarın Oltu ilçesi Tuzla Köyü Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın'ın cenazesi Erzurum'a getirildi Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın'ın cenazesi Erzurum'a getirildi Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe - Kilit operasyonu şehidi Taşkın'ın naaşı memleketi Erzurum'a getirildi - Son Dakika
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