Erzurum Adalet Sarayı önünde duruşmadan çıkan tarafların karıştığı olayda silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Cinayet davasında duruşma sonrası adliye önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan arbede polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yatıştırıldı.

Taraflardan bir grup 25 AAP 160 plakalı minibüsle adliye önünden ayrılmak isterken, karşı gruptan kimliği belirlenemeyen bir kişi araca silahla ateş açtı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçmak isterken, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.

Olayın ardından minibüste bulunan ve açılan ateş sonucu hafif yaralanan Ahmet Y, aynı araçla yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde yaralının yakınları arasında çıkan arbede nedeniyle çok sayıda ekip sevk edildi, güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri adliye binası önünde yaptıkları incelemelerde yerde boş kovanlar bulurken, hastane acil servis önünde bekleyen minibüsün ise camlarında kırık ve bazı yerlerinde isabet eden kurşun izleri belirlendi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, ateş ettiği anda ayağı kayarak yere düştüğü, bu nedenle olayın büyümediği ve kaçmaya başladığı öğrenildi.