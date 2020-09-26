Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor

Son dakika gündem haberi... ERZURUM'da su böreği imalathanesinde işe alınan 20 ev kadını, börek yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor, System.String[]

ERZURUM'da su böreği imalathanesinde işe alınan 20 ev kadını, börek yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. İş yeri sahibi Mehmet Büçge, işin uzmanı olan ev kadınlarının yaptığı su böreğini Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle su böreği imalathanesi açıldı. Makine ve ekipmanları tamamlanan iş yerinde, su böreği üretimi için ev kadınları tercih edildi. Çalışmak isteyen ev kadınları arasında su böreği yapmayı bilen ve becerikli olanların işe alındığı imalathanede, geçen yıl üretim başladı. Sabah 08.00'de mesaiye başlayan ev kadınları saat 16.00'ya kadar günde ortalama 80 tepsi su böreği açıyor. Annelerinden öğrendikleri usulleri üretime yansıtan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında çalışmalarını sürdürüyor.

'BURADAN KAZANDIĞIM PARAYLA ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM'İmalathane sorumlusu Selin Kasımoğulları, iş yerini açmaya karar verdiklerinde çalışmak isteyen ev kadınlarına çağrıda bulunduklarını belirterek, "Çok sayıda kadın müracaat etti. Ancak biz becerikli, deneme sürecinde bu işe eli yatkın arkadaşları işe aldık. İş yerinde 20 kadın olarak çalışıyoruz. Anne ve ninelerimizden nasıl öğrendiysek su böreğini aynı şekilde burada yapıyoruz. Burada güzel bir üretim yeri oluşturduk. Burada ev hanımları olarak hem çalışırken eğleniyoruz hem de ev bütçesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Su böreği imalatçısına arkadaş tavsiyesiyle geldiğini belirten 3 çocuk annesi Yurdan Onay, "İyi börek yaparım, arkadaşım tavsiye edince ben de geldim. Buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum" dedi. Ev kadınları olarak su böreği üretmek için bir araya geldiklerini belirten 3 çocuk annesi Esengül Taşkesen de "Biz zaten evimizde börek yapıyorduk. Burası bize daha iyi oldu. Ev hanımlarının bir araya geldiği ve güzel bir ürün çıkardığımız iş yeri oldu. İnşallah daha iyi olacak" dedi.  Haftada 6 gün börek üretiminde çalıştıklarını belirten kadınlar, pazar günü tatil yaparak ev işlerine vakit ayırdıklarını söyledi. 'EVLERİNDE YAPTIKLARI GİBİ BÖREK YAPIYORLAR'Su böreği imalatçısının sahibi Mehmet Büçge, ev kadınlarıyla çalışmanın kolay olduğunu belirtti. Ev kadınlarının işin uzmanı olduğunu ayrıca bir eğitim gerektirmediğini ifade eden Büçge, şunları söyledi: "TKDK'dan aldığımız 700 bin liralık destekle börek imalatı makine ve ekipmanlarını temin ettik. İş yerinde ev kadınlarının istihdamını tercih ettik. Evlerinde yaptıkları gibi su böreği yapıyorlar. Ev hanımlarıyla çalışmak hem hijyen açısından hem de iş verimi açısından çok iyi. İş yerimizde kadınlarımızın istihdamına ve aile bütçelerine katkı sağlıyoruz. Firma olarak TKDK'dan alacağımız yeni destekle yeni yatırımlar planlıyoruz. Paketlemeye geçerek, su böreğinin donmuş ürün halinde ulusal zincir marketlerin raflarında sattırmayı planlıyoruz. 6 ay gibi bir sürede bu çalışmayı bitirmeyi hedefliyoruz. Su böreğinin Erzurum adına coğrafi tescil belgesi alması bizim işlerimizi de olumlu etkiledi. Tescilli bir ürünü satmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı."

Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor
Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Erzurum, Makine, TKDK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor - Son Dakika

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