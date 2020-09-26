Son dakika haber! Erzurum'da 20 ev kadını su böreği yaparak para kazanıyor - Son Dakika

ERZURUM'da su böreği imalathanesinde işe alınan 20 ev kadını, börek yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. İş yeri sahibi Mehmet Büçge, işin uzmanı olan ev kadınlarının yaptığı su böreğini Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle su böreği imalathanesi açıldı. Makine ve ekipmanları tamamlanan iş yerinde, su böreği üretimi için ev kadınları tercih edildi. Çalışmak isteyen ev kadınları arasında su böreği yapmayı bilen ve becerikli olanların işe alındığı imalathanede, geçen yıl üretim başladı. Sabah 08.00'de mesaiye başlayan ev kadınları saat 16.00'ya kadar günde ortalama 80 tepsi su böreği açıyor. Annelerinden öğrendikleri usulleri üretime yansıtan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında çalışmalarını sürdürüyor.