Son dakika haber | ERZURUM'DA DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | ERZURUM'DA DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜ

11.10.2022 10:06

Son dakika haberler: ERZURUM'da, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Dilara Köç'ün (20), Palandöken ilçesinde 12 katlı inşaatın önünde bekçiler tarafından cansız bedeni bulundu.

ERZURUM'da, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Dilara Köç'ün (20), Palandöken ilçesinde 12 katlı inşaatın önünde bekçiler tarafından cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Köç'ün cenazesini alan yakınları, olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. Amca Sadrettin Köç (63), Olay, kesinlikle intihar değil. Yeğenim öyle bir yapıya sahip değil. Cinayet olduğu kanaatini taşıyoruz. Derin soruşturma yapılmasını istiyoruz dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis, 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da yaşayan Köç ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi Dilara Köç, 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra ayrıldı. Arkadaşlarıyla 9 Ekim'de buluşmak istediğini söyleyen Dilara, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Akşam kızlarının geri dönmemesi üzerine Köç ailesi, cep telefonundan aradı. Defalarca çalmasına rağmen telefona cevap veren olmadı. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti dedi. Kızlarını bir daha arayan aile, bu kez cep telefonunun kapalı, ulaşılamıyor olduğunu anladı. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

BEKÇİLER CESEDİNİ BULDU

Polise kayıp ihbarı verilen Dilara Köç'le ilgili acı haber, sabah saatlerinde geldi. Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaatın önünde yerde yatan genç kızı gördü. Bekçilerin bilgi vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Dilara Köç olduğunu tespit ettikleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AMCASI İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilara'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Genç kızın yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu. Amca Sadrettin Köç, Dilara'nın amcasıyım. İş yerinde müdürle ilgili problemler olmuş işten ayrılmış. Diğer çalışan arkadaşları da ayrılmış. Beraber dışarı çıkmışlar, o arkadaşlarına telefonunu bırakmış. Ailesi ulaşamayınca babası Kasım Köç, saat 23.00'ten sonra aramaya başlamış. Gece yarısı cep telefonuna birisi cevap vermiş, 'Dilara markete gitti' demişler. Ailesi inanmamış markete gittiğine. Biraz daha sıkıştırınca telefonu kapatmışlar. Kız arkadaşlarının ikisi de telefonu kapatmış sonra karakollara haber verilmiş. Sabah maalesef 04.30'da cenazesini bulmuşlar. Haber verdiler, gidip adli tıptan cenazesini aldık. Cinayet olduğu kanaatini taşıyoruz. İntihar değil, kesinlikle değil. Yeğenim öyle bir yapıya sahip değil. Kesinlikle cinayet olduğu kanaatini taşıyorum. Derin bir soruşturma yapılacak. Her cinayet işleyenin yanına kalmaz. İllaki bir şey çıkaracaklar dedi. Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla bağlantısı olabileceği Ç.F., Ş.C. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı. Dilara'nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K. ise akşam saatlerinde ekipler tarafından yakalandı. 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. (DHA)

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Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara'nın cansız bedeni inşaatın önünde bulundu! Akrabaları cinayet işlendiğini ileri sürüyor Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara'nın cansız bedeni inşaatın önünde bulundu! Akrabaları cinayet işlendiğini ileri sürüyor Son dakika haberi: 20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor Son dakika haberi: 20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü: 'Cinayet mi intihar mı' araştırılıyor Son dakika haberi! Erzurum'da yamaçtan düşen kişi öldü Son dakika haberi! Erzurum'da yamaçtan düşen kişi öldü
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ERZURUM'DA DİLARA'NIN SIR ÖLÜMÜ - Son Dakika

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