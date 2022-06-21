Kavgada kurşun isabet eden Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Edebali ise Çat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haydar Bulut, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Erzurum'da hayvan otlatma kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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