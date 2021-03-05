Son dakika haber... Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
05.03.2021 23:17
Son dakika haber: Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde bazı kişilerin yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 10 gün süreyle karantina altına alınmasına, tüm giriş ve çıkışların da yasaklanmasına karar verildi.
Karar doğrultusunda son dönemde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.
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