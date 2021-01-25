Son dakika haber: Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle esnafa "kirada indirim ve erteleme" müjdesi - Son Dakika

Son dakika haber: Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle esnafa "kirada indirim ve erteleme" müjdesi

25.01.2021 13:07
Son dakika haber: Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle esnafa

Son dakika haberi: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla belediye şirketlerine ait dükkanlarda faaliyet yürüten esnafın kiralarına indirim yaparak ödemeleri erteleyecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla belediye şirketlerine ait dükkanlarda faaliyet yürüten esnafın kiralarına indirim yaparak ödemeleri erteleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, esnafların Kovid-19 nedeniyle zor günlerden geçtiğini hatırlattı. Belediye Meclisinin esnafa yönelik yeni kararlar aldığını aktaran Sekmen, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle il genelinde uyguladığımız kira indirimlerimiz bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak. Belediyemiz iştirak şirketlerine verilen iş yeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 75, belediyeye ait iş yerlerinde üretime yönelik faaliyet gösteren, 10 ve üzeri işçi çalıştıran müstecirlerin iş yeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için de yüzde 75 kira indirimi yapılmasına karar verdik."

Belediye Meclisinde alınan kira indirim kararlarının önemine vurgu yapan Sekmen, ayrıca tüm kiracılar için de iş yeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 50 kira indirimi yapılmasına ve belediyenin tüm müstecirlerinin kira ödemelerinin 3 ay süre ile ertelenmesine karar verdiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle esnafa 'kirada indirim ve erteleme' müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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