Son dakika haber: Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle esnafa "kirada indirim ve erteleme" müjdesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla belediye şirketlerine ait dükkanlarda faaliyet yürüten esnafın kiralarına indirim yaparak ödemeleri erteleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, esnafların Kovid-19 nedeniyle zor günlerden geçtiğini hatırlattı. Belediye Meclisinin esnafa yönelik yeni kararlar aldığını aktaran Sekmen, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle il genelinde uyguladığımız kira indirimlerimiz bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak. Belediyemiz iştirak şirketlerine verilen iş yeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 75, belediyeye ait iş yerlerinde üretime yönelik faaliyet gösteren, 10 ve üzeri işçi çalıştıran müstecirlerin iş yeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için de yüzde 75 kira indirimi yapılmasına karar verdik."

Belediye Meclisinde alınan kira indirim kararlarının önemine vurgu yapan Sekmen, ayrıca tüm kiracılar için de iş yeri kira bedellerinden 3 aylık dönem için yüzde 50 kira indirimi yapılmasına ve belediyenin tüm müstecirlerinin kira ödemelerinin 3 ay süre ile ertelenmesine karar verdiklerini kaydetti.