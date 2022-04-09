Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu

09.04.2022 00:17
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu

Son dakika haberler: ERZURUM'da akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar, sıcak hava nedeniyle kısa sürede sele dönüştü.

ERZURUM'da akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar, sıcak hava nedeniyle kısa sürede sele dönüştü. Kent merkezi yeniden beyaza bürünürken yollar göle döndü. Belediye ekipleri karla kaplanan ızgaraları temizleyerek suları çekmeye çalıştı.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan ve zaman zaman hızını artıran yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezine 5 kilometre mesafede olan Palandöken Kayak Merkezi'nin yolu kapanmaması için Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri sürekli temizleme çalışması yaptı. Yaklaşık 10 santim yağan kar kent merkezini beyaza bürüdü. Kar bir taraftan lapa lapa yağarken diğer taraftan da 3 dereceye varan sıcak hava nedeniyle aniden eriyip sele neden oldu. Eriyen kar suları nedeniyle bazı yollar göle döndü araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ellerinde küreklerle ızgaraları tıkayan karları temizleyerek suların çekilmesini sağladı. Sokakta yürüyen Erzurumlular, karın bu şehre yakıştığını söyledi. Kar yağarken çakan şimşekler ise ilginç görüntüler oluşturdu.?Öte yandan kar yağışı altında cep telefonu ile öz çekim yapan Ebrar Kılıç, şimşeğin çakması ile büyük bir korku yaşadı.


Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erzurum'da lapa lapa kar sele neden oldu - Son Dakika


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