Son dakika haber! Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Aras Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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