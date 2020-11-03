Son dakika haber! Erzurum'da ters dönen otomobildeki yaşlı kadın öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ambulansla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobilde bulunan L. Taşkın yaralanırken, 82 yaşındaki Feryal Taşkın ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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