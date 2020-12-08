Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

08.12.2020 13:06
Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde yapılan yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde yapılan yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Erzurum'da 6, İzmir'de 2, İstanbul'da 1 şahıs olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ERZURUM

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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