Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı

24.06.2022 18:54
Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı

Son dakika habere göre Erzurum'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Ahmet A, Tamer Ç, Mehmet Yavuz Ç, Kader A, Nuri E, Volkan Ü, Ömer Ç, Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D'yi eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma süresinde 37 şüpheliye de kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, kabul etmek ya da satın almak suçlarından işlem yapıldı.

Bu operasyonlarda 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 lira, 50 dolar ve 950 bin İran riyali ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı - Son Dakika
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