Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde bıldırcın ve 3 kaya güvercini görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum 'da yaralı ve bitkin bulunan bıldırcın ve 3 kaya güvercini, tedavi edilip doğaya salınacak.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı - Son Dakika

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