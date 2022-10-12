Son dakika haber! Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı

12.10.2022 10:18
Son dakika haber! Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan bıldırcın ve 3 kaya güvercini, tedavi edilip doğaya salınacak.

Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan bıldırcın ve 3 kaya güvercini, tedavi edilip doğaya salınacak.

Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde bıldırcın ve 3 kaya güvercini görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi söz konusu hayvanları teslim alıp korumaya aldı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Erzurum'da yaralı bulunan bıldırcın ve güvercinler tedaviye alındı - Son Dakika
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