Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri, katliamın 104'üncü yılında unutulmadı - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 104 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

Alaca Mahallesi Şehitliği'ndeki anma programında, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, törende yaptığı konuşmada, bu katliamların basit bir olay olmadığını belirterek, özellikle çocuklara tarih bilincinin aktarılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu katliamların geçmişine iyi bakılması gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Bu, anlık bir nefret değil, bin yıllık nefret ve kindir. Bu bizim Anadolu'da bulunmamızın kinidir. Burada bulunmamız hiçbir zaman istenmedi, halen de istenmiyor. Ama biz bu topraklara bin yıl önce sahip olmuşken bırakmaya hiç niyetimiz yok." dedi.

Allah'ın izniyle devletin ebed müddet yaşayacağını vurgulayan Çelik, "Çanakkale Batı'da neyse Erzurum da Doğu'da odur, hem İstiklal Harbi'nde hem de 1. Dünya Savaşı'nda büyük mücadele vermiş, bedel ödemiştir. Şehrimiz bu bedeli göğsünde bir madalya ve gurur olarak taşımaktadır. Ben de böyle gururlu yaşamaktan onur ve şeref duyuyorum. Allah bizlere o günleri tekrar göstermesin." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise Alaca ve Yavi katliamı arasında bir bağ olduğunu belirterek, tarih bilincinin önemine vurgu yaptı.

Aziziye Belediye Başkan Muhammet Cevdet Orhan da Alaca'da yaşanan vahşet ve katliamın kesinlikle unutturulmaması gerektiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel de "104 yıl önce eli kanlı Ermeni-Taşnak çeteleri, 9-10 Mart gecesi Alaca'ya girerek kısa bir sürede köyü harabeye çevirdikten sonra çoğunluğu kadın, çocuk ve ihtiyardan oluşan 278 kişiyi samanlıklara doldurarak yaktı." ifadesini kullandı.

Ermeni çetelerinin 1922'ye kadar, çoğu cephe gerisinde kalmış kadın, çocuk, yaşlı sivil olmak üzere yarım milyon Müslüman-Türk ahaliyi acımasızca katlettiğini ifade eden Yüksel, "Bugün Türk milletini sözde Ermeni soykırımı yapmakla itham edip uluslararası platformda suçlu göstermek isteyen başta bazı Avrupa parlamentoları olmak üzere birçok insan hakları savunucusunu Ermeni çetelerinin tüm bu katliamlarıyla yüzleşmeye ve Doğu Anadolu'daki toplu şehitliklerden yalnızca birisi olan 29 Mayıs 1986 yapılan kazı çalışması ile kamuoyunun bilgisine sunulan Alaca Şehitliğine davet ediyorum." dedi.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile mahalle muhtarı Veysel Özkaya'nın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programda, çocuklar da şehit temalı şiirler okudu.