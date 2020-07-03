Son dakika haber | ERZURUM Doğum gününde ameliyat olan Muhammet Ali'ye pasta sürprizi - Son Dakika

Son dakika haber | ERZURUM Doğum gününde ameliyat olan Muhammet Ali'ye pasta sürprizi

Son dakika güncel haberine göre Doğum gününde ameliyat olan Muhammet Ali'ye pasta sürpriziAĞRI'da geçirdiği trafik kazası sonrası getirildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ameliyatına girmeden önce 'Doğum günümde ameliyat olacağım" diyen Muhammet Ali Efe'ye (10) hastane çalışanları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Doğum gününde ameliyat olan Muhammet Ali'ye pasta sürprizi

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AĞRI'da geçirdiği trafik kazası sonrası getirildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ameliyatına girmeden önce 'Doğum günümde ameliyat olacağım" diyen Muhammet Ali Efe'ye (10) hastane çalışanları sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Ağrı'da yaşayan Yıldız- Yılmaz Efe çiftinin çocukları Muhammet Ali, trafik kazasında ağır yaralandı. Ağrı'da yapılan ilk müdahale sonucu Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevkedilen Muhammet Ali Efe'nin beyin kanaması geçirdiğini belirleyen doktorlar ameliyat kararı verdi. Muhammet Ali, 25 Haziran günü kendisini ameliyata hazırlayan cerrahi hemşire Dilek Aslan'a 'Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde ameliyat olacağım" diyerek üzüntüsünü ifade etti. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Muhammet Ali, beyin ameliyatına alındı. Operasyon sonrası bir süre yoğun bakımda tutulan küçük çocuk, daha sonra servisteki odasına alındı.

Cerrahi hemşire Dilek Aslan, Muhammet Ali'nin ameliyat öncesi sözlerini arkadaşlarına hatırlatarak sürpriz doğum günü yapmayı teklif etti. Ameliyathanede anestezi teknikerleri ve hemşireler aldıkları pastayla Muhammet Ali'ye sürpriz yaptı. Pastasını yatağının üzerine koyan sağlık çalışanları 10 yaşına giren çocuğun doğum gününü kutladı.

Kutlamanın kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Ağrı Selahattin Eyyübi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Ali Efe, doğum gününde ameliyata girdiğini söyledi. Hemşirelerin doğum gününü kutladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammet Ali, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muhammet Ali'nin ameliyat öncesi doğum gününü kendisine söylediğini belirten cerrahi Dilek Aslan, 'Beyin ameliyatı öncesi biraz konuştuk. Doğum gününde ameliyat olacağını söyledi. Ameliyathane çalışanları olarak iyileşince böyle bir sürpriz yapmaya karar verdik. Muhammet Ali de mutlu oldu biz de mutlu olduk" diye konuştu.

Anestezi teknikeri Fatma Kılıç, 'Geçirdiği kaza sonucu Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevkedilen Muhammet Ali, beyin operasyonu öncesinde arkadaşımız Dilek Aslan'a doğum gününde 10 yaşına girdiğini kutlama yapması gerekirken ameliyathanede olmasına üzüldüğünü belirtiyor. Dilek Aslan da konuyu bizimle paylaştı. Muhammet Ali'yi moral motive etmek, mutlu etmek açısından bu organizasyonu yaptık. Hediye aldık, doğum günü pastası aldık. Yoğun bakım süreci sonrası servisteki odasına gelerek doğum gününü kutladık. Muhammet Ali'nin mutluluğu bizleri de mutlu etti" dedi.

Şehir Hastanesi, Muhammet Ali, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ERZURUM Doğum gününde ameliyat olan Muhammet Ali'ye pasta sürprizi - Son Dakika

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